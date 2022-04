Am liebsten hätte man sie jetzt und sofort gehabt, die Integreat App (nach Englisch „great“ für großartig), die Flüchtlingen helfen soll, sich in der Fremde, in die man wie jetzt aktuell vorm Krieg in der Ukraine geflohen ist, besser zurechtzufinden. Doch so einfach ist es nicht, ein Projekt an den Start zu bringen.