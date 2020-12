Idar-Oberstein

Der städtische Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss beschloss bei seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans „Börsenparkplatz“ im beschleunigten Verfahren. Gegenstand des Bebauungsplans ist die Errichtung eines Geschäfts- und Wohnhauses in Höhe der Bushaltestelle auf dem Gelände des Parkplatzes, das Parkhaus soll bei der Baumaßnahme im Wesentlichen erhalten bleiben. In der Sitzung stellten der Investor, die Dr. Budau GmbH und Co. KG, das mit der Planung beauftragte Büro KernPlan aus Illingen sowie der Architekt Peter Ballat aus Mittelreidenbach die Planungen für den Bereich vor.