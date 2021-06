Er hat fast sein ganzes Leben in dieser Schule verbracht, wird nach den Sommerferien aber nicht mehr wiederkommen: Dietmar Fries, Direktor des Birkenfelder Gymnasiums, geht in Pension. Im NZ-Gespräch erinnert sich der 64-jährige Pädagoge an die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in seiner Zeit an der Bildungsstätte in der Brechkaul zurück, wo er übrigens auch der dienstälteste Lehrer ist.