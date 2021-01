Idar-Oberstein

Warum nicht digital? Für die Grünen-Stadtratsfraktion stellt sich nach der erneuten Absage einer eigentlich für den 27. Januar geplanten Ratssitzung die Frage, warum es keine digitalen Sitzungen gibt. Während in vielen Kommunen komplett digitale und in Teilen hybride (Stadtvorstand in einem Raum, Ratsmitglieder digital etc.) Ratssitzungen abgehalten werden, entscheide man sich in Idar-Oberstein dazu, alle Januarsitzungen abzusagen.