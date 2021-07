Digitalbeauftragte der Bundesregierung besucht Edelstein-Campus: Bei der Internetanbindung hapert es

Hoher Besuch am Edelstein-Campus in Idar-Oberstein. Gleich zwei Bundesministerinnen besuchten die Außenstelle der Hochschule Trier in der Vollmersbachtalstraße. Bundeslandwirtschafts- und Verbraucherministerin Julia Klöckner (Bad Kreuznach) hatte ihre für den Themenbereich Digitalisierung zuständige Kollegin Dorothee Bär mitgebracht. Zum einen, weil die CSU-Politikerin aus Bad Kissingen/Unterfranken sehr schmuck- und kunstinteressiert ist. Zum anderen ist die der Bundeskanzlerin direkt unterstellte Staatsministerin derzeit in ganz Deutschland unterwegs, um sich ein Bild davon zu machen, wie es gerade abseits der Metropolregionen um die Digitalisierung und die Internetanbindung bestellt ist.