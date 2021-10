Diesen drei kleinen Mädchen stand ein harter Schicksalsschlag bevor

Viele Erinnerungen hängen an diesem Foto, das NZ-Leserin Lore Krieger eingesendet hat. Auf der Aufnahme zu sehen sind die Cousinen der Einsenderin, Hannelore Hosser, die in dieser Woche 90 Jahre alt wird, Elfriede Schäfer, die kleine Gretel Forster (alle geborene Conradt) und Frieda Conradt (geborene Hahn), die Mutter der drei Mädchen. „Das Bild entstand 1940 in Magdeburg, wo die Familie damals lebte.