Das vermaledeite Coronavirus hat auch im Birkenfelder Land in diesem Jahr den närrischen Frohsinn im Keim erstickt und jegliche öffentliche Veranstaltungen zunichtegemacht. Doch völlig sang- und klanglos soll an dieser Stelle nicht vor der Pandemie kapituliert werden, sondern an die besonderen Brauchtümer zweier Orte erinnert werden, mit denen normalerweise am Fastnachtsdienstag die fünfte Jahreszeit beendet worden wäre.