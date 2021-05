Wilzenberg-Hußweiler

Diebe am Werk: Unbekannte erbeuten diverse Baumaschinen

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr auf einem Baustellengelände, das sich am Ortsrand von Wilzenberg an der Straße in Richtung Schwollen befindet, mehreren Baumaschinen entwendet. Die Geräte, zum Beispiel Rüttelplatte oder Presslufthammer, wurden aus einem verschlossenen Container entwendet.