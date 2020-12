Baumholder

„In der Krise beweist sich der Charakter“ – diesen Satz hat der verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt einmal gesagt. Aktuell zeigt sich: Er hatte recht. Während die Corona-Pandemie einerseits die Egoisten tagtäglich in Gestalt von Hamsterkäufern und Klopapierdieben entlarvt, bringt sie andererseits auch echte Humanisten zum Vorschein. Allerorten erblüht die oft totgesagte Solidarität, Menschen bieten uneigennützig ihre Unterstützung an, der Altruismus hat Hochkonjunktur. Auch in Baumholder haben sich junge Menschen zusammengefunden, um anderen unter die Arme zu greifen.