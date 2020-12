Kempfeld

„Hier oben auf der Wildenburch wird man poetisch durch und durch“, dichtete vor fast 100 Jahren ein begeisterter Besucher und trug sich mit diesem Reim ins Gästebuch der damaligen Ausflugsgaststätte ein. In der Tat ist auf der mit 675 Metern höchstgelegenen Burgruine von Rheinland-Pfalz und in der angrenzenden Keltenfestung so mancher idyllische Winkel zu entdecken, in dem sich die Schönheit der Natur mit Relikten aus alter Zeit zu einem betörenden Ambiente vereint, das zum Träumen und Dichten einlädt.