Plus Brücken Die Trierer Straße zwischen Bäckereien, Schmieden und Schreinern: Brücken feiert 650 Jahre i Heute sind die ehemaligen Gaststätten und Geschäfte in der Trierer Straße alle Wohnhäuser. Foto: Christoph Adel/Fotoarchiv VG Birkenfeld „Obwohl es mit Sicherheit wichtiger ist, stets nach vorne zu schauen, so muss es mir als Angehörigem der älteren Generation (Jahrgang 1942) erlaubt sein, aus Anlass der ersten urkundlichen Erwähnung Brückens vor 650 Jahren zurückzublicken.“ Mit diesen Worten beginnt der langjährige Brückener Ortsbürgermeister Karl-Otto Engel seine Rückschau. Lesezeit: 3 Minuten

„Allerdings wurde bereits in einer Festschrift zur 600-Jahr-Feier und in dem von Rolf Weber verfassten Dorfbuch 1995 vieles zur Verfangenheit, Geschichte und Entwicklung von Brücken veröffentlicht", betonte Engel. Deshalb werde sich der folgende Beitrag im Wesentlichen auf die letzten 50 Jahre und die Zeit beziehen, die noch in seiner Erinnerung ...