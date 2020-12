Idar-Oberstein

War die Eröffnung des Theatersommers eine Woche zuvor noch sehr gut besucht, so kamen zur Fortsetzung am Samstagabend – wieder an der Weiherschleife – trotz angenehmer Temperaturen lediglich rund 80 Besucher, die das Teatro Due Mondi mit ihrem Stück „Die neun Gebote“ sehen wollten. Die norditalienische Gruppe, die sonst eher Straßentheater macht und auch schon einige Male in Idar-Oberstein zu Gast war, präsentierte eine rund einstündige perfekt durchchoreografierte Montage aus Licht, Videoeinspielungen und meist bekannten englischen, französischen und italienischen Musiktiteln, zu denen mit Tanz und Pantomime Episoden erzählt werden.