Plus Idar-Oberstein Die Schattenseiten der Globalisierung sind da: Prof. Carlo Masala referiert in Algenrodt über Sicherheit Von Sascha Saueressig i Prof. Carlo Masala (links) erläuterte in Algenrodt an vier Schlaglichtern die Probleme der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik. Mit auf der Bühne: MdB Julia Klöckner und CDU-Kreisvorsitzender Stephan Dreher. Foto: Saueressig Gut gefüllt war die Halle des VfL Algenrodt: Mehr als 130 interessierte Gäste waren am Dienstagabend gekommen, um den Ausführungen des Münchner Professors Carlo Masala zum Thema „Freiheit verteidigen, Bevölkerung schützen, Frieden fördern: Wie sicher können wir (uns) noch sein?“ zu folgen. Lesezeit: 3 Minuten

Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg bei München und ein in den Medien oft gehörter meinungsstarker Vertreter zu Fragen der Sicherheitspolitik. Auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner bot er in einem Impulsvortrag einen Einblick in die aktuellen Herausforderungen auf diesem Feld für die ...