Die Not braucht Aufmerksamkeit: SPD-Fraktion konferiert mit Team des Frauenhauses

Häusliche Gewalt findet in allen sozialen Schichten statt. Sie betrifft mittel- oder unmittelbar auch Kinder. „Eine wichtige Zufluchtsmöglichkeit bieten dabei Frauenhäuser. Auch in Idar-Oberstein“, betont Eva-Maria Budau, SPD-Stadträtin und Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes. Die SPD-Stadtratsfraktion hatte mit dem Frauenhaus-Team Kontakt aufgenommen, um mehr über diese wichtige Arbeit zu erfahren. Dazu hatten sich Andrea Konrad-Allmann und Sabine Müller-Frank als Mitarbeiterinnen des Frauenhauses mit den SPD-Stadtratsmitgliedern Eva Milisenda, Adrian Dick, Moritz Forster und Eva-Maria Budau in einer Videokonferenz zusammengefunden.