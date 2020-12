Idar-Oberstein

Nach einer fast tropischen Nacht zum Auftakt des Theatersommers an der Weiherschleife am vorigen Freitag steht am Samstag, 15. August, ab 21 Uhr bei vermutlich ähnlichen Temperaturen eine mediterrane Gruppe auf der Bühne. Und zusätzlich werden gleich vier Teufel dem Publikum einheizen.