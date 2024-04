Plus Brücken

Die Letzte ihrer Art: Christine Schwarz betreibt in Brücken noch einen klassischen Tante-Emma-Laden

Von Axel Munsteiner

i Christine Schwarz führt den 1930 eröffneten Familienbetrieb in dritter Generation. Foto: Munsteiner Axel/Reiner Drumm

Sie selbst bezeichnet sich schmunzelnd als „Dino“, weil sie in einem Gewerbe aktiv ist, bei dem in dieser Form das große Aussterben schon sehr weit vorangeschritten ist. Christine Schwarz hat in Brücken das letzte Geschäft im Kreis Birkenfeld geöffnet, das noch als Inbegriff des klassischen Tante-Emma-Lädchens bezeichnet werden kann.