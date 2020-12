VG Baumholder/Kreis Birkenfeld

Zur Erhebung des Glasmalereibestands im rheinland-pfälzischen Teil der alten Rheinlande (gemeint ist damit die ehemalige Preußische Rheinprovinz) war die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhundert, Annette Jansen-Winkeln, zusammen mit ihrem Ehemann Ernst Jansen-Winkeln im Kreis Birkenfeld unterwegs. In einem eng geteckten Reiseplan besichtigte das Ehepaar aus Mönchengladbach an nur einem Tag die Kirchen in Niederbrombach, Birkenfeld, Achtelsbach, Ellweiler, Hoppstädten-Weiersbach, Reichenbach, Baumholder, Rückweiler, Berschweiler, Ober,- und Mittelreidenbach sowie Sien.