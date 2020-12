VG Herrstein-Rhaunen

Sie werden von Landwirten, Winzern und Hobbygärtnern gefürchtet: die Eisheiligen. Die Eisheiligen – das sind die Tage vom 11. bis 15. Mai. Sie heißen nach den jeweiligen Tagesheiligen: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie. Dabei handelt es sich um Bischöfe und Märtyrer aus dem 4. und 5. Jahrhundert. In diesen fünf Tagen gibt es in Europa immer wieder Kälteeinbrüche. Die Meteorologen sprechen dabei von einer Singularität. Die Eisheiligen sind in der Regel der letzte Termin für eine Rückkehr von Frost und Schnee.