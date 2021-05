Die Firma Diehl steht zur Region: Auch der DFB zählte schon zu den Kunden

Dass der Kreis Birkenfeld ein nicht unerhebliches Abwanderungsproblem hat, ist hinlänglich bekannt. Viele junge Menschen zieht es nach der Schule in die Ferne – und wer einmal weg ist, kommt oft nicht wieder. Umso wichtiger sind für die Region Betriebe, die gegensteuern und den Nachwuchs mit attraktiven Angeboten in der Heimat halten. Familienunternehmen spielen dabei eine wichtige Rolle, strahlen sie doch Beständigkeit, Sicherheit und Vertrautheit aus. Eines von ihnen ist die Firma Diehl Technische Gebäudesysteme in Baumholder. Mit der Nahe-Zeitung sprachen Mike Wirthensohn und Torsten Jansen über den Werdegang des Unternehmens, größere Projekte, die Bedeutung der Ausbildung und die Herausforderungen der Zeit.