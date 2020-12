Idar-Oberstein

Die Gesellschafterversammlungen der Messe Idar-Oberstein GmbH, dem Betreiber der Messehalle, und der Intergem Messe GmbH waren für Kai-Uwe Hille, dem Geschäftsführer beider Gesellschaften, die letzten großen offiziellen Handlungen. Zum Ende des Jahres beendet er beide Tätigkeiten und wird sich in Berlin neuen Aufgaben widmen. Zum Ende des Coronajahres, das gerade das Messegeschäft in voller Härte traf, hatte Hille den Gesellschaftern Positives zu berichten: Das Geschäftsjahr könne mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden. „Das schafft keine andere Messegesellschaft in Deutschland“, unterstreicht Hille.