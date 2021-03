Die Erklärung von OB Frühauf im Wortlaut: Habe niemandem eine Impfdosis weggenommen

Frank Frühauf stellt in einer Erklärung seine Impfung am 3. Januar wie folgt dar: „Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zum Thema Impfen möchte ich folgendes mitteilen: Ich wurde Anfang des Jahres in einer Senioreneinrichtung gegen das Coronavirus geimpft. Ich war an diesem Tage als Helfer anwesend und habe das Impfteam vor Ort unterstützt. Am Abend waren Impfdosen übrig. Zu dieser Zeit war es gängige Praxis, dass übrig gebliebene Dosen innerhalb der Impfteams verimpft werden."