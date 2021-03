Die Corona-Fallzahlen steigen in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland, auch – wenn auch derzeit noch etwas milder – im Kreis Birkenfeld. Was passiert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Nationalparkkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der Marke von 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner liegt? Droht dann wieder eine Ausgangssperre wie schon im Januar? Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgehört.