Idar-Oberstein

Langsam kennt Militärbischof Sigurd Rink den Weg in die Schmuckstadt. Seit fünfeinhalb Jahren ist er oberster Militärseelsorger der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), zweimal war er in dieser Zeit auf dem Rilchenberg, um einen neuen evangelischen Militärpfarrer ins Amt zu heben: Das hatte er bisher noch an keinem anderen Standort erlebt. Reinhold Kötter, den Rink am Donnerstag in der Johanneskirche einführte, ist Militärpfarrer Nummer vier innerhalb von wenigen Jahren.