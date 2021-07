Die Audi Nines MTB kehren in den Steinbruch in Ellweiler bei Birkenfeld zurück – und haben vom 24. bis zum 28. August erstmals auch Mountainbikerinnen am Start. Die weltbekannte Freeride- und Slopestyle-Veranstaltung, die in diesem Jahr vom Reifenhersteller Falken präsentiert wird, muss aufgrund der weiterhin unsicheren Pandemiesituation erneut ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Alle Wettbewerbe werden aber im Internet und in den sozialen Netzwerken wie Instagramm weltweit übertragen.