Kreis Birkenfeld

In einer kleinen Feierstunde wurden Rudolf Rissling, der langjährige Leiter der Kreismusikschule Birkenfeld, verabschiedet und seine Nachfolgerin Diana Dobers offiziell in das Amt eingeführt. Georg Dräger, der Vorsitzende der Kreismusikschule, würdigte die Arbeit von Rissling, der am Konservatorium von Alma Ata studiert hat und Lehrer für Chorleitung war. Nach seiner Übersiedlung im Mai 1989 wurde er vom August 1990 an Lehrer für Klavier, Akkordeon und Keyboard an der Kreismusikschule, im April 1996 übernahm er deren Leitung.