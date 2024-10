Plus Dienstweiler Deutsche Meisterschaft im 3D-Bogenschießen: 380 Bogenschützen sind in Dienstweiler im Wettkampf Von Franz Cronenbrock i 380 Bogenschützen im Wettkampf Foto: Franz Cronenbrock Die Bowhunter-Meisterschaft findet im ehemaligen Steinbruch in Dienstweiler-Eborn zum ersten Mal statt. An 28 Stationen verteilt über vier Kilometer messen sich die Bogenschützen. Lesezeit: 1 Minute

Im ehemaligen Steinbruch in Dienstweiler-Eborn fand zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft im Bowhunter (3D-Bogenschießen) statt: Veranstalter ist der Verein Bogensportschule Saar, der auch das Bogensportzentrum Eborn betreibt. Bei spannenden Wettkämpfen konnten Besucher an 28 Stationen auf dem über vier Kilometer langen Parcours über Stock und Stein in mehreren Disziplinen zuschauen. ...