Kreis Birkenfeld

Trauer, Wut, Entsetzen: Es gab im Sommer 2016 und auch in den Jahren danach unzählige Reaktionen auf den Tod der 32-jährigen Sarah H., die bis Februar 2016 in Fischbach bei Idar-Oberstein lebte und dann nach Alt Rehse/Neubrandenburg zu ihrem damaligen, 51-jährigen Partner Axel G. zog. Die Frau, die in ihrem jungen Leben nicht viel zu lachen hatte, fiel auf der Suche nach der großen Liebe offenbar einer psychisch schwer kranken Persönlichkeit in die Hände und verstarb im Sommer 2016.