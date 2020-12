Der Tag, als Bill Clinton greifbar war: Vor 25 Jahren besuchte der US-Präsident Baumholder

Baumholder

Auf das Wetter hat auch der mächtigste Mann der Welt keinen Einfluss. Das spürt er, als er, gehüllt in einen dicken Mantel, in Baumholder eintrifft. An diesem nasskalten und nebligen Dezembertag steht der Präsident der Vereinigten Staaten später an einem Rednerpult und spricht, umgeben von düster dreinblickenden Bodyguards und im Beisein von Bundeskanzler Helmut Kohl, zu zahlreichen, nicht gerade euphorischen Soldaten, bibbernden Familienangehörigen, akkreditierten Kommunalpolitikern und mehr als 400 Journalisten aus aller Welt. Als er ein Bad in der Menge nimmt, gibt es aber kein Halten mehr. Es ist eine Szene längst vergangener Tage, die in Zeiten eines Donald Trump unvorstellbar erscheint. Vor ziemlich genau 25 Jahren besuchte Bill Clinton gemeinsam mit seiner Frau Hillary Baumholder, um Tausende Soldaten in den Friedenseinsatz nach Bosnien zu schicken.