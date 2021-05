Der Sommer ist da – und auch die Außengastronomie öffnet ganz zaghaft wieder

Mit dem Auslaufen der Bundesnotbremse auch im Landkreis Birkenfeld endete in der Nacht auf Montag nicht nur die Ausgangssperre, auch die Außengastronomie darf seit gestern wieder öffnen – wenn auch mit den bekannten Corona-Auflagen: Test-, Impf- oder Genesungsnachweis, Vorausbuchung, Abstand und Maske bis zum Tisch. Wegen des Aufwands machten gestern noch längst nicht alle Gastronomen auf – so wie im Bild die „Brasserie am Schleiferplatz“ in Idar, wo endlich wieder der Mittagstisch in der Sonne genossen werden konnte.