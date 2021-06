Der Schmißberger Dorfbrunnen ist zurück in der Heimat. Seit Mittwoch steht er wieder, frisch restauriert, an seinem angestammten Platz in der Hohen Wiese. Arbeiter der Kunstgießerei Plein aus Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) haben das Bauwerk nach seiner Sanierung wieder in der Dorfmitte montiert. Der Brunnen wurde mit einem Frontlader vom Anhänger abgeladen.