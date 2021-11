Der aktuelle Sachstand zur weiteren Planung eines Dorfgartens an der ehemaligen Grundschule stand am Beginn der jüngsten Sitzung des Ortgemeinderates. Seit März wird im Rat die Planung eines Dorfgemeinschaftsgartens vorangetrieben. Die Landschaftsarchitektin Ulrike Blank-Peters stellte in der Sitzung den aktuellen Entwurf ihrer Planung vor.