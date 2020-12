Idar-Oberstein

Mit dem seit dem 1. Januar 2020 geltenden Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz) ist eine umfangreiche Neuorganisation der Ausbildung erforderlich geworden. Der Gesetzgeber sieht beispielsweise entsprechende vertragliche Regelungen für den Praxiseinsatz der Auszubildenden vor, da dieser nicht mehr nur im eigenen Haus, sondern auch in anderen Einrichtungen vorgesehen ist. Die Träger der praktischen Ausbildung sind auch dafür verantwortlich, dass ihre Auszubildenden Pflichteinsätze in allen pflegerischen Versorgungsbereichen planmäßig absolvieren können, etwa in der Pädiatrie, der stationären Akutpflege oder der stationären Langzeitpflege.