Idar-Oberstein/Gerach

Günter Wild hat mitten im Fusionsprozess seinen Dienst als Pfarrer und Vakanzverwalter der evangelischen Kirchengemeinde Göttschied angetreten. Wild ist Nachfolger von Wolfgang Steuckart, der am 1. August in den Ruhestand ging. Er betreut seit dem 1. Juni die Gläubigen in den Stadtteilen Göttschied und Regulshausen und im Dorf Gerach, dazu kommt die Vakanzverwaltung in der Gemeinde Kirchenbollenbach (mit Dickesbach und Mittelbollenbach). Gottesdienste hält er jedoch in der ganzen Region, auch in Nahbollenbach und der Kirchengemeinde Oberstein.