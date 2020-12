Idar-Oberstein

Die Messe Idar-Oberstein hat einen neuen Geschäftsführer: Mirko Arend tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Kai-Uwe Hille als Chef der Messegesellschaft und der Intergem GmbH an. Dafür gab die Gesellschaftervertretung der MIO am Montagabend grünes Licht. Der 52-Jährige kommt von der Messe München, wo er die Abteilung Marktforschung und New Business leitete.