Der Leiseler Geist aus der Flasche: Kleine Dorfwirtschaft stellt eigene Spirituosen her

i Ob Himbeeren, Lebkuchen oder Rettich: Mit seiner Destille macht Markus Petry alles zu Schnaps. Foto: Niels Heudtlaß

Knarrend öffnet sich die Containertür zum Spirituosenlager. Die Gerüche von Zitronen, Himbeere und Mirabellen, aber auch Kaffee und vor allem Alkohol liegen in der Luft. In abgedeckten Eisenfässern lagern die teils durchsichtigen, teils mit einem milchigen Schimmer behafteten Flüssigkeiten, die verantwortlich für die Geruchsexplosion sind. Hier lagert die Kleine Dorfwirtschaft (KDW) in Leisel einen Teil ihrer selbst destillierten Alkoholika.