Plus Ruschberg

Der Landrat kommt zum Jubiläum vorbei: Alfred Heu für 40 Jahre im Rat und 30 Jahre Ortsbürgermeister geehrt

i Landrat Miroslaw Kowalski (rechts) dankt Ruschbergs Ortsbürgermeister Alfred Heu für sein kommunalpolitisches Engagement. Foto: Reinhold Winand

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ruschberger Gemeinderats sind einige langjährige Ratsmitglieder für ihre ehrenamtliche kommunalpolitische Arbeit ausgezeichnet worden. So dankte Ortsbürgermeister Alfred Heu Gerold Martini und Reinhold Winand für 25-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat. Bereits seit 30 Jahren ist Joachim Milbredt in dem Gremium vertreten. „Sie haben sich in besonderer Art und Weise für das Gemeinwohl eingebracht“, betonte der Ortschef in seiner Laudatio.