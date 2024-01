Ohne Frittenfett leben? Da lacht Volker Stützel: „Das kriege ich hin. Wir machen erst einmal Urlaub, vielleicht überwintern wir in der Dominikanischen Republik, dort kommt meine Frau Antonia ja her.“ Für das Ehepaar war am 3. Januar Schluss, nach einer langen Zeit: Stützels Imbisswagen an der Hauptstraße 572 in Oberstein hat einen neuen Besitzer.