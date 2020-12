Rückweiler

Neben der Dorferneuerung und dem geplanten Umbau des Dorfgemeinschaftshauses steht in Rückweiler ein weiteres Großprojekt an – diesmal von kirchlicher Seite: Das Gotteshaus der katholischen Herz-Jesu-Kirchengemeinde soll umfassend renoviert werden. Rund 200.000 Euro sind für Maßnahmen eingeplant, informiert der zuständige Verwaltungsrat. Neben zahlreichen Ausbesserungsarbeiten im Innern steht auch im Außenbereich einiges an.