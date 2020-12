Heimbach

Eine rauschende Party, eine Flasche mit der Aufschrift „Waldmeister Getränkesirup“, und am Ende stirbt ein 16-Jähriger. Die Kurzfassung eines dramatischen Szenarios, das sich vor mehr als drei Jahren in der Verbandsgemeinde Baumholder abspielte. Nun muss sich in diesem Zusammenhang eine Heimbacherin vor der Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach verantworten, weil sie einen Menschen durch Unterlassen getötet haben soll.