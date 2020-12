Idar-Oberstein

„Wehe, wenn der Fuchs kommt!“ Fuchs – genauer: Wilhelm Fuchs –, so hieß der erste Polizist, der einst in Idar für Recht und Ordnung gesorgt hat. Schätzungsweise 150 Jahre liegt dies nun schon zurück. Die Erinnerung an diesen ehrbaren Diener des alten Idar hält sein Urenkel Peter Fuchs aus Herborn hoch. Der 75-Jährige ist auf Spurensuche gegangen und dabei unter anderem auf einen alten Zeitungsartikel gestoßen, der – grob geschätzt – wohl in der Mitte des 20. Jahrhunderts erschienen sein muss. In welcher Zeitung, das weiß Peter Fuchs jedoch nicht.