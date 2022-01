Weil der Birkenfelder Weihnachtsmarkt und damit auch die sonst übliche Ausstellung in der alten Schule Corona-bedingt ausgefallen ist, musste der Modellbahnverein Saar/Wolfersweiler notgedrungen auf die eigentlich geplante Präsentation ihrer neuen Anlage verzichten. Das ist vor allem deshalb bedauerlich, weil deren Herzstück ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, das in der Region fast jeder kennt: der Bahnhof in Neubrücke.