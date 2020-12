Herrstein

Seinen 80. Geburtstag feierte am Samstag der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein und Landrat i. R. Wolfgang Hey – nicht wie geplant im großen Rahmen in der Großsporthalle Niederwörresbach, sondern – Corona geschuldet – im kleinen Kreise in seinem Wohnhaus in Herrstein. „Aber das wird nachgeholt“, verspricht Hey seinen vielen Gästen, Freunden, Mitstreitern und Familienmitgliedern.