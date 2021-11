Plus

Seit 100 Jahren wird in Stipshausen im Verein Sport getrieben. In der Zeit um 1920/21 wurden in einigen Gemeinden des Amtes Rhaunen Sportvereine ins Leben gerufen – in Horbruch 1920, in Woppenroth und Rhaunen 1921. Auch in Stipshausen fanden sich einige junge Männer, die das Fußballspielen ausprobieren wollten.