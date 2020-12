Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 16:50 Uhr

Leisel

Den Frühling mit allen Sinnen genießen

Was andere angesichts der Krise erst jetzt für sich entdecken, das Wandern und Spazieren in der Natur – im Bild die gerade blühende Kirschbaumallee bei Heiligenbösch –, gehört für viele im Kreis Birkenfeld schon lange zum Leben dazu: Frische Luft schnappen, den Frühling in seiner schönsten Form genießen – das tut Körper und Seele in dieser schwierigen Zeit einfach gut. Und zu Bäumen muss man auch keinen Abstand halten: Von ihnen gehen zwar Pollen aus, aber sicher keine Viren.