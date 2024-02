Trotz Nieselregen war der Zuspruch im Vergleich zur letzten großen Kundgebung gegen Rechtsextremismus, die Birkenfeld vor mehr als acht Jahren an selber Stelle erlebt hat, etwa doppelt so groß: Rund 500 Teilnehmer – so die Schätzung der Polizei – haben am Samstag auf dem Mozartplatz Nein zu Hass, Hetze und Fremdenfeindlichkeit gesagt. Im Zentrum der Kritik stand dabei die AfD, die aus Sicht mehrerer Redner eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Gesellschaft darstellt.