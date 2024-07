Plus Idar-Oberstein Del Penner verstorben: Von tiefem Glauben und Menschenliebe inspiriert Von Vera Müller i Erst im April hatte Bürgermeister Friedrich Marx (links) das Ehepaar Penner verabschiedet. Auch Nancy Toro Botero (2. von links), die Vorsitzende des Migrationsbeirats, bedankte sich. Foto: Bärbel Voigt-Stöcker Seine Liebe zu Menschen, gleich welcher Herkunft, seine Liebe zu Gott, tiefer Glaube, Herzenswärme, Offenheit und Engagement: All das zeichnete Del Penner aus, der am 28. Juni überraschend nach kurzer Krankheit verstoben ist. Lesezeit: 1 Minute

Erst vor wenigen Monaten, am 7. Mai, war Penner (Jahrgang 1953) mit seiner Frau Jeannie nach 40 Jahren in Idar-Oberstein zurückgekehrt in die USA, wo die erwachsenen Kinder mit ihren Familien in Tulsa (Oklahoma) leben. Die Trauer in Idar-Oberstein und Umgebung ist groß. Seit dem Jahr 2005 war Del Penner im ...