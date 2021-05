Debatte um Reaktivierung der Realschule beendet: Baumholder fühlt sich abgehängt

An der Entscheidung ist nicht mehr zu rütteln: Das Gebäude der ehemaligen Realschule plus in Baumholder wird nicht reaktiviert. Realschule und Fachoberschule (FOS) bleiben stattdessen komplett in Birkenfeld, wo wegen akuter Raumprobleme jetzt der geplante Neubau verwirklicht werden kann. Dennoch wurde das Thema auf Antrag der FDP noch einmal im Kreistag diskutiert, „weil die Diskussion eine Dimension angenommen hatte, die viele beeindruckt hat“, wie der Fraktionsvorsitzende Matthias Keidel seinen Vorstoß begründete.