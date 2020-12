Brücken

Der Dorfplatz hinter der alten Schule in der Brückener Ortsmitte sieht in seiner derzeitigen Form nicht gerade attraktiv aus. Auch ein „Palast der Lüfte“ kann nichts daran ändern: Ein schöner Name, mehr nicht. Man stellt sich dort unter, wenn es regnet, wenn der Wind geht, weht er durch den „Palast“. Das soll sich ändern, der Platz soll interessanter werden, und vor allem: Er soll von den Bürgern besser angenommen werden.