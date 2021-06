Er ist seit fast 61 Jahren tot, und dennoch erinnern sich noch viele Menschen in seiner Heimatstadt an Rudolf Wild, der sich selbst den Namenszusatz -Idar gab. Heute wäre „de Mooler“, an den in der Fußgängerzone eine Bronzestatue des Mainzer Künstlers Reinhold Petermann erinnert, 150 Jahre alt geworden.