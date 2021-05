Der zehn Meter lange Riss in der neuen Kreisstraße zwischen Bergen und Kirn (wir berichteten gestern) lässt Erinnerungen an ein Ereignis wach werden, das sich vor genau 20 Jahren ereignet hat. „Der Dauerregen schlägt nicht nur den Menschen auf das Gemüt: Auch Mutter Natur hat ihre Probleme, die Wassermassen zu verarbeiten“, hieß es am 28. April 2001 in der NZ.